Volleys verabschieden sich mit Niederlage aus Königsklasse

Die Berlin Volleys haben sich mit einer Niederlage aus der Champions League verabschiedet. Im sechsten und letzten Gruppenspiel unterlag der deutsche Meister bei PGE Skra Belchatow in Polen am Mittwochabend trotz starker Gegenwehr mit 0:3 (25:27, 23:25, 29:31). In allen drei Durchgängen kamen die BR Volleys einem Satzgewinn nahe, doch selbst die 16 Punkte ihres besten Angreifers Benjamin Patch reichten dafür letztlich nicht aus. Mit nur fünf von 18 möglichen Punkten enden die BR Volleys damit in ihrer Vierergruppe als Letzter.

Auch ohne ihren russischen Spielgestalter Sergej Grankin, der für die Champions League nicht spielberechtigt ist, fanden die Berliner in der Hala Energia von Belchatow gut ins Spiel hinein. Bei einer 19:15-Führung hatten die Gäste gute Aussichten, den ersten Satz für sich zu entscheiden. Doch die Polen erreichten mit einer 5:1-Punkte-Serie beim 20:20 den Gleichstand und ließen sich danach weder von einem erneuten 21:23-Rückstand noch von zwei Satzbällen des Gegners aus dem einmal aufgenommenen Rhythmus bringen.

Obwohl der US-Amerikaner Patch im zweiten Durchgang mit einer Angriffsquote von 78 Prozent auftrumpfte, mussten die BR Volleys nach erneut engem Spielverlauf den 0:2-Satzrückstand hinnehmen. Auch danach begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, das bessere Ende hatte Belchatow aber wieder für sich.