Abschiebung von Amri-Freund: Grüne wollen Antworten

Die Grünen wollen vom früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wissen, weshalb seine Beamten Ende 2016 die Abschiebung von Bilal Ben Ammar mit Macht vorangetrieben haben. Der tunesische Islamist war ein Freund des späteren Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anris Amri. Als Zeugin befragt werden solle dazu im Untersuchungsausschuss des Bundestags möglichst bald auch die damalige Innenstaatssekretärin Emily Haber. Sie ist heute Botschafterin in Washington. Außerdem wollen die Grünen mehrere Ministerialbeamte sowie einen Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof als Zeugen vernehmen. Einen entsprechenden Entwurf für einen Beweisantrag des Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz hat die Fraktion am Mittwoch formuliert.

Amri tötete am 19. Dezember 2016 in Berlin zwölf Menschen. Mehr als 70 weitere Menschen wurden verletzt, als der tunesische Islamist mit einem gestohlenen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz raste. Ben Ammar war am Vorabend des Anschlags mit Amri in einem Lokal gesehen worden. Am 1. Februar 2017 wurde Ben Ammar abgeschoben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat für diesen Donnerstag Informationen zur Abschiebung von Ben Ammar angekündigt. Bislang ist nichts über seinen aktuellen Aufenthaltsort bekannt. Der Untersuchungsausschuss will ihn als Zeugen vernehmen.