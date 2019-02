Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Berliner Lehrer und Erzieher im zweitägigem Warnstreik

Kitas bleiben zu und Unterricht fällt aus: Lehrer und Erzieher gehen erneut auf die Straße. Sie machen weiter Druck in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Welche Auswirkungen wird die Hauptstadt spüren?

Berlin (dpa/bb) - Im laufenden Tarifkonflikt um höhere Gehälter im öffentlichen Dienst verschärfen die Gewerkschaften noch einmal die Gangart. Berliner Erzieher und Lehrer sind von Dienstag an erstmals zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. An beiden Tagen soll es auch mehrere Demos und Kundgebungen geben. Erwartet werden dazu Tausende Teilnehmer - am Dienstag bis zu 8000 auf dem Bebelplatz.

Deshalb werden viele Kitas im Eigenbetrieb des Landes geschlossen bleiben und Unterrichtsstunden an Schulen ausfallen. Beispiel Kita-Eigenbetrieb Mitte: Von den 56 Kitas dieses Betriebs beteiligen sich laut Gewerkschaft GEW mindestens 53 am Warnstreik. Mindestens 37 sind komplett dicht, 16 bieten eine Notbetreuung an.

Bestreikt werden laut Gewerkschaft Verdi an beiden Tagen auch Jugendämter. Am Mittwoch sollen sich dann zusätzlich Beschäftigte von Bezirksämtern und Senatsverwaltungen an dem Warnstreik beteiligen.

Die dritte Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder ist dann für Donnerstag und Freitag geplant. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten, mindestens aber eine Erhöhung der Entgelte um 200 Euro monatlich. Darüber hinaus wollen sie strukturelle Verbesserungen in der Eingruppierung. Die Länder, deren Verhandlungsführer Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) ist, halten das für nicht bezahlbar.

Nach Gewerkschaftsangaben sind deutschlandweit rund 2,3 Millionen Beschäftigte der Länder von den Tarifergebnissen betroffen, da Verdi fordert, die Ergebnisse auf die mehr als eine Million Beamten zu übertragen. Diese dürfen in Deutschland nicht streiken.

In vielen Städten hatten zuletzt zahlreiche Berufsgruppen die Arbeit niedergelegt, um den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen. Auch in Berlin gab es bereits mehrere Warnstreiks, allerdings bisher lediglich eintägige oder stundenweise. Berlin spürte die Folgen: Längere Wartezeiten in Ämtern, geschlossene Kitas, Stundenausfälle in Schulen.

Vom Landeselternausschuss Berlin hieß es dennoch, dass man weiterhin die Forderung gerade der Erzieher nach mehr Gehalt unterstütze. Eltern seien sogar aufgerufen, mit ihren Kindern die Demos zu unterstützen.