Kapuzineräffchen Obi und Philippa zurück im Affenhaus

Die Kapuzineräffchen Obi und Philippa sind wohlbehalten zurück im Affenhaus des Tierparks Berlin. Wie der Zoologische Garten am Montag mitteilte, konnte das Mutter-Tochter-Gespann wieder eingefangen werden, nachdem es am vergangenen Donnerstag aus der frisch umgebauten Außenanlage ausgebüxt war. Dazu hatte ein schmaler Zwischenraum zwischen der neuen Felsenanlage und dem Zaun ausgereicht, hieß es. Rund 40 Tierpark-Mitarbeiter hatten danach auf dem 160 Hektar großen Gelände mit rund 13 000 Bäumen nach den kaninchengroßen, sehr agilen Äffchen eine große Suchaktion gestartet.

Die 6 Jahre alte Philippa konnte schon am vergangenen Samstagmittag in Nähe des Affenhauses gefangen werden. Die 17 Jahre alte Obi wurde mehrmals in der erweiterten Nachbarschaft des Tierparks gesichtet, verschwand kurze Zeit später jedoch immer wieder blitzartig. Am Montagvormittag sei es dem Affen-Kurator und Tierarzt Andreas Pauly und dessen Team jedoch gelungen, am S-Bahnhof Biesdorf auch die zweite Affen-Dame einzufangen.