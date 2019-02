Knabe-Untersuchungsausschuss: «Nicht nützlich für CDU»

Schießt Berlins Landesvorsitzende Grütters gegen ihre Fraktion? Kritische Äußerungen in der Causa Knabe deuten darauf hin. Die CDU versucht, das ganze einzuordnen.

Aus dieser Sitzung stammten die nun vom «Spiegel» zitierten Grütters- Äußerungen, sagte ein Fraktionssprecher auf dpa-Anfrage. An deren Ende sei die Fraktion zu einer einvernehmlichen Entscheidung gekommen. Grütters gehört der Fraktion nicht an, war aber am Dienstag dort zu Gast. Nach Angaben aus CDU-Kreisen steht sie zu ihrer kritischen Haltung zu einem U-Ausschuss. In der Fraktionssitzung erklärte sie demnach aber auch, sie habe keine Angst vor einem solchen Gremium.