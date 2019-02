Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Feinschmecker und Köche warten auf den Guide Michelin 2019

Vor Erscheinen des neuen Guide Michelin blicken Spitzengastronomen und Gourmets erwartungsvoll nach Berlin. Am Dienstag (26. Februar) wird die Ausgabe 2019 des Hotel- und Restaurantführers vorgestellt. In den vergangenen Jahren galten die Trends zu mehr vegetarischen Gerichten, regionalen und saisonalen Produkten auf den Tellern und mehr Lässigkeit im Ambiente. Der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, bestätigt: «Es gibt immer mehr junge Köche, die frische Ideen haben und neuen Schwung in die deutsche Spitzengastronomie bringen.» 2018 listete der Guide Michelin 300 Sterne-Restaurants in Deutschland auf, davon elf Häuser mit drei Sternen und 39 mit zwei Sternen.

