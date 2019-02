Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Freier Eintritt in Museen: Budde fordert Mut bei Varianten

In der Diskussion um freien Eintritt in Museen wünscht sich die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien, Katrin Budde, mehr Experimentierfreudigkeit. «Ich wäre dafür, vieles mal auszuprobieren», sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gehe darum zu testen, «ob man wirklich Geld verliert, wenn man andere Modelle versucht». Nach einer Zeit von etwa zwei Jahren «sollte man schauen, ob sich etwas verschiebt beim Besucherzugang. Dann müsste man aus meiner Sicht auch bei den anderen Museen reagieren.»

Auslöser der Debatte sind Pläne, im künftigen Humboldt Forum im Berliner Schloss keinen Eintritt zu verlangen. Mehrere Verantwortliche hatten sich dafür ausgesprochen. In benachbarten Museen wird das auch kritisch gesehen.