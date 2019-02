Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Hunderte tanzen vor Brandenburger Tor gegen Gewalt an Frauen

Tanzend haben am Donnerstagabend hunderte Menschen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen demonstriert. Zu der Protestaktion hatte das Mädchen- und Jugendsportzentrum «Centre Talma» in Berlin-Wittenau aufgerufen. Anlass für die Veranstaltung war die «One Billion Rising-Bewegung», deren Ziel es ist, auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.

© dpa

Nach Angaben des Veranstalters kamen rund 3000 Menschen. Die Polizei wollte sich nicht zur Teilnehmerzahl äußern, hatte aber zuvor mit rund 900 Demonstranten gerechnet. Nach einem Bühnenprogramm tanzten die Teilnehmer am Abend eine zuvor einstudierte Choreografie.

Seit 2013 organisiert das Centre Talma den Protest in Berlin. Unterstützt wurde die Tanzdemonstration auch von Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD). Sie übernahm in diesem Jahr die Schirmherrschaft für die Aktion. In einer Mitteilung ermutigte sie Frauen dazu, Gewalterfahrungen zu thematisieren.

«Frauen und Mädchen, die Opfer von sexueller Gewalt oder Belästigung werden, sollten sich nicht verstecken, sondern zur Polizei gehen und Anzeige erstatten», sagte Kolat. Auch der Landessportbund Berlin unterstützte den Tanz auf dem Pariser Platz.

Seit 2012 demonstrieren bei der «One-Billion-Rising-Bewegung» am 14. Februar Menschen mit Tänzen auf der ganzen Welt gegen Gewalt an Frauen. Die Bewegung bezieht sich auf eine Statistik der Vereinten Nationen, nach der jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens geschlagen oder vergewaltigt wird. Auch in anderen deutschen Städten wollten Menschen am Donnerstag mit Aktionen zu diesem Thema auf die Straße gehen.