Grüne jetzt mit Ortsverband in London

Die Grünen haben jetzt einen Ortsverband in London. Das teilte der Berliner Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg, dem die Auslandsgrünen in der britischen Hauptstadt angegliedert sind, am Mittwoch mit. Demnach gehören den «German Greens of London» 10 bis 15 Deutsche an, die dort arbeiten oder studieren. Sie treffen sich schon länger zu gemeinsamen politischen Aktivitäten, bei denen es zuletzt vornehmlich um den Brexit gegangen sei.

Mit London gibt es nach den Angaben nunmehr drei Auslands-Ortsverbände der Grünen. Die Parteigliederung in Washington ist an den Kreisverband Berlin-Mitte angedockt, die in Brüssel an den Kreisverband Aachen.

«Wir freuen uns als Kreisverband, dass sich aktive Mitglieder auch über die Landesgrenzen hinweg für grüne Politik engagieren»», erklärte Vasili Franco vom Geschäftsführenden Ausschuss des Kreisverbandes Friedrichshain-Kreuzberg zur neuen Ortsgruppe London. «Damit setzen wir auch ein Zeichen gegen den zunehmenden Nationalismus in Europa.»