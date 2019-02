Warnstreik im öffentlichen Dienst hat begonnen

Erzieher, Lehrer und weitere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind in Berlin in einen Warnstreik getreten.

Erwartet wurde am Mittwoch, dass viele Kitas im Eigenbetrieb des Landes deshalb geschlossen bleiben würden, auch in Ämtern waren Einschränkungen angekündigt. «Viele Bürgerinnen und Bürger werden wohl vor verschlossenen Türen stehen», sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Hintergrund der bundesweiten Warnstreiks in diesen Tagen sind die laufenden Tarifverhandlungen um mehr Geld für Beschäftigte der Länder.