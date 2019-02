Tausende Beschäftigte zu Warnstreik aufgerufen

Die bundesweiten Warnstreiks im Tarifstreit um mehr Geld für Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes weiten sich auch in Berlin weiter aus.

Gewerkschaften riefen Erzieher, Lehrer, Mitarbeiter von Bürgerämtern sowie Senatsverwaltungen und weitere Berufsgruppen dazu auf, heute die Arbeit niederzulegen. Bei einem Demo-Zug durch die Innenstadt und einer Kundgebung am Brandenburger Tor (11.30 Uhr) werden Tausende Teilnehmer erwartet, wie die Gewerkschaft Verdi ankündigte. Auf viele Berliner kommen Einschränkungen zu - zum Beispiel werden bestimmte Kitas wohl geschlossen bleiben. Hintergrund der Warnstreiks in vielen Städten in diesen Tagen sind die laufenden Tarifverhandlungen um mehr Geld für Beschäftigte der Länder außer Hessen.