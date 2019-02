Anmeldefrist für Stiftung «Anerkennung und Hilfe» verlängert

Wer als Minderjähriger in einem Behindertenheim oder in der Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren hat, kann noch bis Ende 2020 Unterstützung bei der Stiftung «Anerkennung und Hilfe» beantragen.

Bund, Länder und Kirchen haben die Anmeldefrist um ein Jahr verlängert, wie das Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag (12. Februar 2019) in Schwerin mitteilte. Das Land hat derzeit den Vorsitz der Arbeits- und Sozialministerkonferenz inne.

Unterstützung von Menschen, die in Behindertenheimen oder in der Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben

Die Stiftung unterstützt Menschen, die zwischen 1949 und 1975 als Minderjährige in der Bundesrepublik beziehungsweise von 1949 bis 1990 in der DDR in Behindertenheimen oder in der Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben und heute noch an den Folgen leiden. Die Stiftung wird gemeinsam von Bund, Ländern und Kirchen getragen.