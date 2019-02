AfD-Lehrerportal: Rund 6800 Meldungen eingegangen

Über das umstrittene Lehrerportal der Berliner AfD-Fraktion sind seit dem Start vor rund vier Monaten Tausende Meldungen eingegangen. Etwa 6800 Nutzer kontaktierten die Fraktion, wie diese am Dienstag mitteilte. Auf der Internetseite können Schüler und Eltern über ein Kontaktformular informieren, wenn sich etwa Lehrer im Unterricht kritisch zur AfD äußern.

Die Fraktion will damit nach eigener Darstellung zur Durchsetzung des Neutralitätsgebots an den Berliner Schulen beitragen. Der Start des Portals im Oktober hatte viel Empörung ausgelöst, andere Politiker verurteilten das Vorgehen der AfD. Eine Befürchtung war, dass politisch missliebige Lehrkräfte an den Pranger gestellt werden könnten.