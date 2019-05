Dem Pott ganz nah: DFB-Pokal im Berliner Rathaus ausgestellt

Ab dem 11. Mai 2019 bis zum Tag vor dem Finale wird der Pokal im Foyer des Berliner Rathauses täglich – auch am Wochenende und an Feiertagen – von 9 Uhr bis 18 Uhr zu besichtigen sein. Am 23. Mai 2019 ist der Pokal nur bis um 13 Uhr im Rathaus zu sehen.