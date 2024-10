Stürmisches Wetter: Warnung vor Sturmböen am Sonntag

Stürmisches Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Sonntag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt heftigen Wind und Sturmböen an.

Zwischen 8 Uhr und Mitternacht gab der DWD eine amtliche Warnung vor Sturmböen heraus. Erwartet werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h. In der Nähe von Schauern sind sogar bis zu 95 km/h möglich. Grund für das windige Wetter ist demnach ein Sturmtief, das von der Nordsee in Richtung Ostsee zieht.