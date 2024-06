Hitzewarnung am Mittwoch

Der DWD rechnete am Mittwoch in Berlin und Brandenburg mit Temperaturen von 29 bis 32 Grad. In der Nacht sollten dort die Temperaturen auf 17 bis 20 Grad fallen. Am Donnerstag werde es schwül bei Temperaturen von bis zu 31 Grad. Im Verlauf des Tages zögen Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen auf, an einigen Orten seien auch Unwetter möglich.