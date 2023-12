Warnung vor Sturmböen am Donnerstag

In der Nacht vor Heiligabend kühlt es bis auf null Grad ab. Dabei kann wird es gebietsweise nass werden und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Am Sonntag wird es bei milden neun Grad stark bewölkt und regnerisch. Windböen sind lokal weiterhin möglich. Zum Heiligabend und in der Nacht bleibt es bewölkt und nass. Bei milden Tiefstwerten von fünf Grad müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg jedoch weiterhin auf Wind und stürmische Böen in der Weihnachtsnacht einstellen.