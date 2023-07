Anwohnende zu Beteiligung aufgerufen: Urbanstraße wird neu gestaltet

Die Urbanstraße in Kreuzberg soll neu aufgeteilt und gestaltet werden. Dabei geht es vor allem darum, diese für den Bus-, Fahrrad- und Fußverkehr attraktiver und sicherer zu machen. Auch der Lieferverkehr und das Vivantes-Krankenhaus müssen mitbedacht werden. Wichtig sind außerdem sichere Schulwege und Möglichkeiten der Begrünung. In einer Machbarkeitsstudie werden derzeit mögliche Handlungsspielräume untersucht. Im Rahmen dessen sind auch die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Bereits jetzt bis zum 31. Juli können Interessierte online Hinweise und Anregungen einbringen. Für den 11. Juli ist außerdem ein öffentlicher Straßenrundgang geplant. Im Herbst folgen Dialogstände vor Ort zu Konzeptideen. Schließlich werden die Ergebnisse der Studie öffentlich vorgestellt. Das Ganze soll dann in eine konkrete Planung übergehen.