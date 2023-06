Pilotprojekt zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls gestartet

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Dammvorstadt in Köpenick hält es oft nur für eine begrenzte Zeit in ihrem Kiez. Zwar verzeichnete die Dammvorstadt zwischen 2014 und 2015 einen Zuzug von 15 Prozent, allerdings ziehen die dort Wohnenden im Schnitt nach fünf Jahren wieder weg. Der Grund dafür könnte das fehlende Gemeinschaftsgefühl sein. Das soll sich ändern. Im Rahmen des Pilotprojekts FEIN soll das Gemeinschaftsgefühl in der Dammvorstadt und die Zugehörigkeit zu der Bezirksregion gestärkt werden. FEIN steht für "Freiwilliges Engagement In Nachbarschaften" und fördert ehrenamtliche Projekte. Bis Dezember 2025 stehen der Dammvorstadt jährlich 30.000 Euro zur Verfügung. Davon sollen ehrenamtliche Projekte vor Ort finanziert werden. Ziel des Projektes ist es also, die dort lebenden Menschen zu motivieren, sich in ihrem Kiez einzubringen. Und so einen Anreiz zu schaffen, längerfristig dort wohnen zu bleiben.