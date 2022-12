Kälteeinbruch: Kältehilfe stark ausgelastet

Zwischen 50 und 70 Menschen hilft der Kältebus in Berlin jeden Abend. Durch die eisigen Temperaturen steigt der Bedarf aktuell.

Die Kältebusse werden von der Stadtmission Berlin und anderen Hilfsorganisation wie der Kältehilfe betrieben. Sie kümmern sich um Menschen auf der Straße, die durch die Kälte in Gefahr sind. Zum einen nehmen sie Obdachlose auf der Straße auf und bringen sie zu Notunterkünften, in denen die sie nachts schlafen können. Andererseits versorgen sie die Menschen aber auch mit Schlafsäcken oder warmen Getränken und Speisen, wenn diese nicht in Unterkünfte gebracht werden möchten oder können. Die Kältehilfe wird in Berlin von kirchlichen und sozialen Trägern mit Hilfe von Ehrenamtlichen organisiert und vom Land über die Bezirke sowie mit Spenden finanziert.