Weltkriegsbombe in Treptow: Mögliche Evakuierung am Samstag

Bei Bauarbeiten wurde in Treptow am Adlergestell ein Bombenblindgänger aus dem II. Weltkrieg gefunden. Am Samstag wird geprüft, ob eine Sprengung erforderlich ist.

Wie das Bezirksamt Treptow-Köpenick mitteilte, kann die Weltkriegsbombe erst am Samstag, den 22. Oktober freigelegt werden. Sofern eine Sprengung erforderlich ist, werden Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet.

Mögliche Evakuierung ab 9:30 Uhr Sofern eine Sprengung notwendig ist, wird ein Sperrkreis von 500 Metern rund um die Fundstelle am Glienicker Weg/Adlergestell eingerichtet. Anwohner:innen werden mittels Lautsprecherdurchsagen informiert. Weiterhin werden Polizeimitarbeiter:innen die betroffenen Häuser aufsuchen. Die Evakuierung wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern. Eine Sammelstelle für betroffene steht in der Mensa der Schule an der Dahme in der Glienicker Straße 24-30 zur Verfügung.

Bezirksamt richtet Informationshotline ein Das Bezirksamt hat eine Informationshotline für die Betroffenen der möglichen Evakuierung eingerichtet. Diese ist unter der Nummer (030) 902 973 949 von Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr erreichbar. Am Samstag werden die Sprechzeiten der Hotline auf 8 bis 16 Uhr ausgeweitet. Das Bezirksamt bittet darum, von nicht unbedingt notwendigen Anfragen abzusehen.

Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen Wird der Sperrkreis eingerichtet, kann es zu Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr sowie im ÖPNV kommen. Die Polizei Berlin und das Bezirksamt informieren zu den Maßnahmen am Tag des Einsatzes insbesondere in den sozialen Medien.