Jarasch sieht Chancen für eine Tram auf der Marggraffbrücke

Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) sieht noch Chancen, dass einmal Straßenbahnen auf der Marggraffbrücke in Treptow-Köpenick fahren könnten.

Das habe sich aus Gesprächen mit dem Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) ergeben, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr am Montag (07. Februar 2022) mit. Es ist für den geplanten Neubau der maroden Brücke zuständig, der im Sommer beginnen soll. Zwischenzeitlich sah es wegen einer Abstimmungspanne nicht danach aus, als sei auf der Brücke, die nach den WNA-Planungen künftig kleiner sein soll als die bisherige Version, überhaupt noch Platz für die Tram.

Trassenführung mit wenig zusätzlichem Aufwand möglich

«Die Beratungen haben ergeben, dass eine künftige Trassenführung über die Marggraffbrücke mit wenig zusätzlichem Aufwand möglich wäre», so die Verkehrsverwaltung. «Ein Kfz-Streifen pro Richtung würde in diesem Fall für Straßenbahngleise entfallen, es verbleiben aber noch jeweils zwei Kfz-Spuren, so dass auch dies kein Hindernis darstellen würde.»