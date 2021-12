Deutlicher Anstieg der Corona-Inzidenz

In Berlin wurden laut offiziellem Lagebericht des Senats zwischen Donnerstag und Freitag 2777 Neuinfektionen gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag (31. Dezember 2021) bei 280,9. Dies stellt einen deutlichen Anstieg zum Vortag dar: Am Donnerstag lag der Wert bei 256,2. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Laut Lagebericht wurden sechs weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion gemeldet.