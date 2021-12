Viele Buchungen für Impfungen am letzten Tag des Jahres

Allein im Impfzentrum Tegel seien mehr als 1400 Buchungen zu verzeichnen, sagte eine Sprecherin des zuständigen Deutsche Rote Kreuzes am Donnerstag (30. Dezember 2021). Wer ebenfalls die Chance an Silvester noch nutzen will, muss sich allerdings sputen: Am Freitag schließen die Impfzentren und -stellen bereits um 14 Uhr, wie die Senatsgesundheitsverwaltung mitteilte. Am Neujahrstag bleiben sie komplett geschlossen. An diesem Sonntag (2. Januar) sind dann wieder wie gewohnt Impfungen möglich. Für Tegel liegen dann laut DRK bereits mehr als 3200 Buchungen vor.