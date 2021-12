Berliner Clubs starten im Januar Impfaktion

Mehrere Berliner Clubs wollen vom 3. bis 9. Januar 2022 eine Möglichkeit zum Impfen gegen Corona anbieten.

Dabei machen Clubs wie der Klunkerkranich , ://about blank, Mensch Meier und der Sage Beach mit. Etwa 4500 Menschen können dann dort ihre erste, zweite oder die Booster-Impfung bekommen, wie die Clubcommission als Dachorganisation am Donnerstag (30. Dezember 2021) mitteilte. Termine können online gebucht werden - als Impfstoff gibt es Biontech und Moderna.

Erst-, Zweit- und Drittimpfungen werden angeboten

«Gerade jetzt, wo Omikron bevorsteht, zählt: Jede rechtzeitig verabreichte Impfung entlastet die Intensivstationen und rettet Menschenleben», erklärte Sascha Disselkamp, Betreiber des Sage Beach. «Wenn unsere Clubs einen Beitrag dazu leisten können, die nächste Welle ein wenig abzuflachen, sind wir sofort dabei.» In Berlin gilt ein Tanzverbot. An Normalbetrieb sei vorerst nicht zu denken, die Clubs seien fast ausnahmslos geschlossen, heißt es in der Mitteilung. In der Pandemie waren Szene-Orte auch schon Testcenter. Es gab bereits «Berliner Impfnächte» und ein Modellprojekt mit PCR-Tests, das zeigen sollte, wie sicheres Feiern funktionieren könnte.