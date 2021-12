Berlin war 2021 erneut wärmstes und trockenstes Bundesland

Die Experten errechneten eine Jahresmitteltemperatur von 10,1 Grad. Das langjährige Berlin-Mittel liegt bei 9,1 Grad, wie der DWD am Donnerstag (30. Dezember 2021) mitteilte. Tempelhof und Baruth/Mark in Brandeburg meldeten demnach am 19. Juni mit 36,6 Grad auch den deutschlandweiten Höchstwert im Jahr 2021. Mit rund 560 Litern Regen je Quadratmeter sei die Hauptstadt (langjähriges Mittel: 573 Liter/Quadratmeter) auch erneut die trockenste Region gewesen. Das langjährige Mittel bezieht sich auf die international gültige Referenzperiode 1961 bis 1990.