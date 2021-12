Booster-Impfungen für 12- bis 18-Jährige nach drei Monaten möglich

«Das ist jetzt möglich geworden, und das werden wir hier in Berlin natürlich jetzt auch so schnell wie möglich umsetzen», sagte Gote am Mittwoch bei einem Besuch im Impfzentrum im ICC-Kongresszentrum . Bislang gab es diese Möglichkeit nur für Erwachsene. Bereits am Montag hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Bundesländer in einem Schreiben auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht.