Senat setzt bei Schutz kritischer Infrastruktur auf Boostern

Der Berliner Senat setzt beim Schutz der kritischen Infrastruktur in der Corona-Krise vor allem auf rasche und flächendeckende Booster-Impfungen für die dortigen Beschäftigten.

Berlin auf bis zu 30 Prozent Krankenstand in kritischen Infrastrukturen vorbereitet

Berlin könne mit einem Krankenstand von bis zu 30 Prozent in solchen Berufen umgehen, betonte Giffey. Sollte er darüber hinausgehen, brauche es auch Überlegungen, Quarantänezeiten für Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur entsprechend zu verkürzen. Darüber sei auch in einer Sitzung des Krisenstabs der Senatsverwaltung für Gesundheit gesprochen worden, an der sie an (diesem) Mittwoch teilgenommen habe, sagte Giffey. Das Robert Koch-Institut müsse die Quarantäneregeln anpassen. Der Senat würde entsprechende Änderungen dann schnell übernehmen.