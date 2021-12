Kinderimpfungen bei Ikea in Lichtenberg gestartet

Für jüngere Kinder gibt es in Berlin eine weitere Impfmöglichkeit gegen das Coronavirus.

Am Mittwochvormittag (29. Dezember 2021) seien die ersten Fünf- bis Elfjährigen in der Ikea-Filiale in Lichtenberg gegen Corona geimpft worden, sagte Andrea Ferber von der Johanniter Unfallhilfe in Berlin. «Wir starten mit rund 100 Impfungen pro Tag.» Die Hilfsorganisation betreibt die Impfstelle im Erdgeschoss des Einrichtungshauses an der Landsberger Allee im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit.