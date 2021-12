Kein Silvester-Feuerwerk am Brandenburger Tor

Auch in diesem Jahr wird das beliebte Höhenfeuerwerk über dem Brandenburger Tor aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Dies teilte der Veranstalter am Mittwoch (29. Dezember 2021) mit. Bereits 2020 wurde das Feuerwerk abgesagt. Die ZDF-Fernsehshow «Willkommen 2022» wird coronabedingt ohne Publikum am Brandenburger Tor stattfinden und live im ZDF gezeigt.

Silvesterveranstaltung als reine TV-Show ohne Publikum

«Wir sind uns unserer Vorbildfunktion in der aktuellen Situation bewusst und haben daher gemeinsam mit dem ZDF entschieden, die Veranstaltung Celebrate at the Gate als reine Fernsehproduktion "Willkommen 2022" umzusetzen», erklärte Maiko Heinrich, Geschäftsführer der sib Silvester in Berlin Veranstaltungen GmbH am 28. Dezember. Ein kleines Bühnenfeuerwerk soll allerdings im Rahmen der Show im Fernsehen zu sehen sein.