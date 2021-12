Richter bestätigen Tanzverbot in Berliner Clubs

Das Tanzverbot in Berliner Clubs und Diskotheken bleibt zunächst bestehen.

Das teilte das Verwaltungsgericht Berlin am Dienstag (28. Dezember 2021) mit, nachdem es Eilanträge von Clubbesitzern und Veranstaltern abgelehnt hat. Zwar stelle das Verbot einen «erheblichen Eingriff in die Berufsfreiheit» dar, so die Richter. Mildere Mittel stünden jedoch derzeit nicht zur Verfügung. (Az.: VG 14 L 633/21 und VG 14 L 634/21)