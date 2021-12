Feuerwehr und Polizei bereiten sich auf Silvester vor

Ungeachtet eines Böllerverbots rechnen die Berliner Feuerwehr und die Polizei wieder mit vielen Einsätzen in der Silvesternacht.

Wie in den Vorjahren will die Feuerwehr am letzten Tag des Jahres ab 19.00 Uhr wieder den Ausnahmezustand Silvester ausgerufen, wie die Feuerwehr am Dienstag (28. Dezember 2021) mitteilte. Demnach werde die Personalstärke unter anderem auf den Feuerwachen und in der Leitstelle erhöht. Silvester 2020 habe es allein zwischen 19.00 und 6.00 Uhr mehr als 860 Einsätze gegeben. Der Einsatzdurchschnitt pro Tag liege sonst bei 1400 Einsätzen.