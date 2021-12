Regierende Bürgermeisterin schließt Lockdown nicht aus

Berlins neue Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey schließt einen Lockdown in der Hauptstadt nicht aus.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Maßnahmen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

«Unsere Aufgabe als Politik ist es, sehr, sehr kurzfristig zu reagieren auf die Situation, die sich verändert», sagte die SPD-Politikerin am Dienstag (28. Dezember 2021) nach dem Besuch einer Intensivstation der Charité in Mitte. «Ich habe nach wie vor die Haltung, dass wir noch nicht - auch nach dem Gespräch heute - an dem Punkt für einen Lockdown sind», sagte Giffey. «Aber das ist ein Vorerst, denn es ist klar, wenn die Situation sich verschärft, müssen wir reagieren.»

Vorsichtige Balance zwischen Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens und der kritischen Infrastruktur Giffey wies auf die verschärften Corona-Regeln hin, die seit Dienstag in Berlin gelten. «Wir werden uns sehr genau anschauen, was in den nächsten Tagen darüber hinaus notwendig ist», so die Regierende Bürgermeisterin. Es gehe um eine Balance zwischen dem Aufrechterhalten des öffentlichen Lebens, dem Schutz der Bevölkerung, aber auch der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur.

Treffen mit dem Berliner Krisenstab am Mittwoch Das Allerwichtigste sei, dass sowohl in den Krankenhäusern als auch bei der Polizei und bei der alltäglichen Versorgung der Bevölkerung das System aufrecht erhalten bleibe. «Deswegen müssen wir sehr, sehr verantwortlich jeden Tag aufs Neue die Situation ansehen und Maßnahmen treffen, so es notwendig ist», sagte Giffey. Sie kündigte ein Treffen mit dem Berliner Krisenstab am Mittwoch an, bei dem darüber gesprochen werden soll, wie sich die kritische Infrastruktur in Berlin auch mit einem stärkeren Krankheitsverlauf aufrechterhalten lasse.

Krankenstand in der Charité zurzeit sehr gering «Das ist wichtig, dass wir gerüstet sind für einen Ausfall zwischen 10, 20, 30 Prozent, wenn diejenigen, die hier Hilfe leisten, nicht mehr zu voller Einsatzfähigkeit in der Lage sind, weil viele selbst krank sind», sagte Giffey. Der Krankenstand in der Charité sei sehr gering. «Natürlich ist die Hoffnung hier, dass die Krankheit überwunden wird, dass die kommenden Monate nicht so schwer werden wie es vielleicht befürchtet wird, aber es ist wichtig, sich darauf vorzubereiten.» Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Heyo Kroemer, bestätigte das: Im Bereich der Pflege liege der Krankenstand aktuell bei etwa sieben Prozent auf dem Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie. «Bei den Ärztinnen und Ärzten waren die Zahlen noch deutlich niedriger», sagte Kroemer und nannte Werte von drei bis vier Prozent.

© Anke Thomass/Adobe Stock Förderprogramme für nachhaltige Immobiliensanierung Heizungsaustausch, Gründächer, Solarenergiespeicher und Energieberatungen werden vom Land Berlin mit Zuschüssen gefördert. Informieren Sie sich hier. mehr

© dpa Gericht bestätigt Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk Das Verwaltungsgericht Berlin hat das bundesweite Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk bestätigt. mehr