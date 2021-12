Corona-Inzidenz in Berlin gestiegen: Daten unvollständig

Auf Basis weiterhin unvollständiger Daten ist die Corona-Inzidenz in Berlin zunächst wieder gestiegen.

Laut den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Montag (27. Dezember 2021) bei 278,2. Am Vortag waren es noch 267,9. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Zuletzt war die Tendenz wieder deutlich rückläufig.