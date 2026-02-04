Warnung vor Glatteis ab Mittwochabend

© dpa
Berlin öffnet Türen: Orte zum Aufwärmen
Zeitungen lesen, aufwärmen und neue Leute treffen: In Berlin öffnen zahlreiche Orte kostenlos ihre Türen – nicht nur für Obdachlose, sondern für alle, die Wärme und Gemeinschaft suchen. mehr
© dpa
Für Berlin besteht ab Mittwochabend eine amtliche Warnung vor Glätte. Laut DWD sind im Laufe der Nacht zum Donnerstag unwetterartige Entwicklungen möglich.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor einer erhöhten Glättegefahr durch gefrierenden Regen, die ab Mittwochabend, 21 Uhr, besteht. Für die Nacht und den Morgen zwischen 1 und 10 Uhr gab der DWD eine Unwetter-Vorabinformation heraus. Das bedeutet, dass das Potenzial für eine Unwetterwarnung in dem Gebiet hoch ist, konkrete Angaben zu Ort und Zeitpunkt aber noch nicht möglich sind.
Im Laufe der Nacht zum Donnerstag rechnet dee Wetterdienst mit Niederschlägen, die zunächst als Schnee fallen sollen. Insbesondere im Süden und Osten könnte auch gefrierender Regen für Glätte sorgen. Die Tiefstwerte sinken in der Nacht auf -2 bis -6 Grad. Auch am Donnerstag kann es bei maximal -2 bis 2 Grad schneien. Die Nacht zum Freitag ist nach Angaben des DWD meist niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte betragen -3 bis 0 Grad. Am Freitag ist es bei Höchsttemperaturen von 0 bis 4 Grad bedeckt. Im Nordosten ist mit etwas Schnee oder gefrierendem Sprühregen zu rechnen, so der DWD.
Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bereiten sich auf eine erneut schwierige Wetterlage insbesondere für den Straßenbahnverkehr vor. Zusätzliche Fahrzeuge sowie Fahrerinnen und Fahrer stünden bereit, um in der Nacht ergänzende Betriebsfahrten durchzuführen, damit die Oberleitungen nicht erneut einfrieren, teilte das Unternehmen mit. Bei der U-Bahn sei ein Bürsten- und Schmierzug im Einsatz, der die Gleise freihalten soll. Mit der Berliner Stadtreinigung sei zudem vereinbart worden, bei Frost besonders anfällige Punkte frühzeitig zu streuen.