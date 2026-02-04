Warnung vor Glatteis ab Mittwochabend

Im Laufe der Nacht zum Donnerstag rechnet dee Wetterdienst mit Niederschlägen, die zunächst als Schnee fallen sollen. Insbesondere im Süden und Osten könnte auch gefrierender Regen für Glätte sorgen. Die Tiefstwerte sinken in der Nacht auf -2 bis -6 Grad. Auch am Donnerstag kann es bei maximal -2 bis 2 Grad schneien. Die Nacht zum Freitag ist nach Angaben des DWD meist niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte betragen -3 bis 0 Grad. Am Freitag ist es bei Höchsttemperaturen von 0 bis 4 Grad bedeckt. Im Nordosten ist mit etwas Schnee oder gefrierendem Sprühregen zu rechnen, so der DWD.