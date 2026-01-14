Kaffee für die Kältehilfe: Kaffeewette der Bezirke startet am Montag

Bei Kaffeewette-Aktion wetten versuchen die Bezirke, jeweils mindestens 500 Päckchen Kaffee durch Spenden zu sammeln. Die Spenden werden an Wärmestuben, Notübernachtungen und andere Einrichtungen der Kältehilfe übergeben. Jeder Bezirk, der die Wette gewinnt, erhält vom Einzelhändler Michael Lind oder seinen Aktionspartnern Ralf Oelmann, Hasan Ilter und Mike Baer eine Spende in Höhe von 2.500 Euro für die Einrichtungen der Kältehilfe im jeweiligen Bezirk. Zudem versucht jeder Bezirk, die meisten Kaffeespenden zu sammeln.