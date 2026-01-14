Kaffee für die Kältehilfe: Kaffeewette der Bezirke startet am Montag

Zum ersten Mal beteiligen sich alle Berliner Bezirke an der Kaffeewette (Archivbild)

© dpa

Auch in diesem Jahr haben Berlinerinnen und Berliner wieder die Möglichkeit, die Kältehilfe mit Kaffeespenden zu unterstützen.

Bei Kaffeewette-Aktion wetten versuchen die Bezirke, jeweils mindestens 500 Päckchen Kaffee durch Spenden zu sammeln. Die Spenden werden an Wärmestuben, Notübernachtungen und andere Einrichtungen der Kältehilfe übergeben. Jeder Bezirk, der die Wette gewinnt, erhält vom Einzelhändler Michael Lind oder seinen Aktionspartnern Ralf Oelmann, Hasan Ilter und Mike Baer eine Spende in Höhe von 2.500 Euro für die Einrichtungen der Kältehilfe im jeweiligen Bezirk. Zudem versucht jeder Bezirk, die meisten Kaffeespenden zu sammeln.

Die Regeln im Detail

Die Kaffeewette startet am Montag, dem 19. Januar 2026, und läuft bis zum 5. Februar 2026. Innerhalb dieses Zeitraums können Kaffeespenden abgegeben werden.

  • Es zählen ausschließlich Kaffeepäckchen mit gemahlenem Kaffee oder Kaffeebohnen.
  • Ein Päckchen umfasst 500 Gramm Kaffee, größere oder kleinere Päckchen werden für die Zählung entsprechend umgerechnet.
  • Großspenden sind willkommen.
  • Andere Spenden wie Tee, Kakao, Milch und Zucker werden selbstverständlich an die Kältehilfe weitergegeben, zählen jedoch nicht mit.

Kaffeewette in Neukölln seit 2019

Das Ergebnis der diesjährigen Spendenaktion wird am 9. Februar im Rathaus Reinickendorf ermittelt. Die Kaffeewette startete im Jahr 2019 in Neukölln und findet dort seitdem jeden Winter statt. In den folgenden Jahren beteiligten sich weitere Bezirke. 2026 nehmen zum ersten Mal alle zwölf Berliner Bezirke teil.

Abgabeorte in den Bezirken

An folgenden Orten können die Spenden abgegeben werden:

Autor:in: BerlinOnline
Veröffentlichung: 14. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 14. Januar 2026

