Berlin startet Online-Umfrage zu Gewalt unter Jugendlichen

Das Ziel ist den Angaben zufolge, ein genaueres Bild davon zu bekommen, wie es jungen Menschen in Berlin im Alltag, zum Beispiel in Schule und Freizeit geht, welche Formen von Gewalt sie erleben oder beobachten und was sich ändern muss, damit sie sich sicherer fühlen. Die Ergebnisse der Studie sollen von der IMAP GmbH in Düsseldorf wissenschaftlich ausgewertet werden und in die Weiterentwicklung der Berliner Gewaltprävention einfließen. Die Daten sollen dazu beitragen, entsprechende Maßnahmen passgenauer und wirksamer zu gestalten.