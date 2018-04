Radfahrerin schwer verletzt

Nr. 0871

Gestern Nachmittag wurde eine 19-Jährige Radfahrerin in Kreuzberg schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben fuhr gegen 16.50 Uhr die junge Frau mit ihrem Rad die Oberbaumstraße in Richtung Skalitzer Straße und soll bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich der Köpenicker-/Bevern-/Oberbaumstraße eingefahren sein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 28-jährigen Mercedes-Fahrerin, die die Köpenicker Straße in Richtung Schlesische Straße befuhr. Die schwer verletzte Radfahrerin wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin und ihre vierjährige Tochter kamen mit einem Schock in ein Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Bereich bis 19.45 Uhr gesperrt.