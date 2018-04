Verletzte bei Unfällen

Charlottenburg-Wilmersdorf/Tempelhof-Schöneberg

In Schmargendorf, Marienfelde und Mariendorf sind gestern Nachmittag und am Abend ein Mädchen, fünf Frauen und zwei Männer verletzt worden. Die Verkehrsermittlungsdienste der Polizeidirektionen 2 und 4 übernahmen die Unfallbearbeitungen.

Nr. 0861

Bisherigen Ermittlungen zufolge war eine 61-Jährige gegen 16.50 Uhr mit ihrem Fahrrad in der vorfahrtsberechtigten Hundekehlestraße in Schmargendorf in Richtung Breite Straße unterwegs und wurde von einem von links kommenden Peugeot erfasst, mit dem ein 48-Jähriger von der Kösener Straße aus die Hundekehlestraße in Richtung Heydenstraße überfuhr. Die Radfahrerin erlitt Kopf-, Arm- und Beinverletzungen. Rettungssanitäter brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Nr. 0862

Gegen 17.35 Uhr befuhr ein 64-Jähriger nach ersten Erkenntnissen mit einem Transporter den Nahmitzer Damm in Marienfelde in Richtung Hildburghauser Straße und fuhr auf ein haltendes Kleinkraftrad eines 65-Jährigen auf. In der Folge wurde das Zweirad auf einen vor ihm stehenden Opel, der wiederum auf einen Mitsubishi und dieser auf einen Renault geschoben. Der 65-jährige Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während die 48-jährige Opel-Fahrerin, die 46 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin und die 35-jährige Fahrerin des Renaults am Ort behandelt wurden, kam die fünf Jahre alte Tochter der Mitsubishi-Fahrerin zur Beobachtung in eine Klinik. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt.

Nr. 0863

In Mariendorf war bisherigen Ermittlungen zufolge eine 33-Jährige gegen 18.40 Uhr mit ihrem VW in der Rixdorfer Straße in Richtung Gradestraße unterwegs, touchierte zunächst einen geparkten Anhänger und fuhr dann gegen einen geparkten Abschleppwagen. Dieser wurde in der Folge verschoben und verletzte den 41-jährigen Halter, der neben seinem Fahrzeug stand, schwer an einem Bein. Der VW drehte sich, stieß gegen einen auf dem Mittelstreifen geparkten Skoda und kam dann zum Stehen. Rettungskräfte und ein Notarzt brachten den 41-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er sofort operiert werden musste. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die VW-Fahrerin hatte leichte Handverletzungen erlitten. Sie konnte eine Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Rixdorfer Straße ab Skutaristraße in Richtung Gradestraße bis 20.30 Uhr gesperrt.