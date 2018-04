Geschäfte überfallen

Reinickendorf/Neukölln

In den gestrigen Nachmittags- und Abendstunden wurden eine Tankstelle und eine Bäckerei in Reinickendorf und Neukölln überfallen. Die Raubkommissariate der Polizeidirektionen 1 und 5 ermitteln.

Nr. 0859

Gegen 17.10 Uhr betrat ein Mann die Tankstelle in der Roedernallee in Reinickendorf, bedrohte nach ersten Ermittlungen eine Angestellte mit einer Schusswaffe und verlangte Geld, woraufhin die 52-Jährige die Kassenlade öffnete. Der Räuber nahm das Geld an sich und flüchtete anschließend. Die Mitarbeiterin sowie Kunden blieben unverletzt.

Nr. 0860

Aussagen zufolge betrat ein Maskierter gegen 20.50 Uhr die Bäckerei in der Karl-Marx-Straße in Neukölln, nahm eine Mitarbeiterin in den Schwitzkasten, bedrohte sie mit einem Messer und forderte die Tageseinnahmen. Da die 21-Jährige gerade das Geld gezählt hatte und dieses auf dem Tresen lag, griff sich der Täter dieses und verließ dann den Laden. Die Verkäuferin wurde nicht verletzt.