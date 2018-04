Vermisste Georgine Krüger – Mordkommission verfolgt neue Spur

Berlin/Brandenburg

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0857

Die 6. Mordkommission des Landeskriminalamts verfolgt eine neue Spur im Fall der vermissten Georgine Krüger. Die damals 14-Jährige stieg am 25. September 2006 auf dem Rückweg von ihrer Schule in Berlin-Moabit aus dem Bus. Auf den wenigen Metern zu ihrer Wohnanschrift in der Stendaler Straße verlor sich ihre Spur. Bis heute gibt es kein Lebenszeichen.

Im Zuge der Überprüfung eines nun eingegangenen Hinweises erfolgen heute unter anderem Suchmaßnahmen in einem Waldstück nahe Brieselang im brandenburgischen Havelland. Dabei kommen auch Leichensuchhunde der Polizei Berlin zum Einsatz.

Hier finden Sie die Pressemeldung zu dem Vermisstenfall und Fotos der vermissten Georgine Krüger.