Nr. 0855

Den Verdacht einer Sachbeschädigung in Buckow zeigte eine Frau heute Mittag der Polizei an. Gegen 12.30 Uhr alarmierte eine Vertreterin eines Unterstützervereines des Denkmals für Burak Bektas die Polizei telefonisch und teilte mit, dass die Skulptur an der Rudower Straße mit einer Flüssigkeit bespritzt wurde. Am Ort eingetroffene Beamte konnten an dieser eine Farbveränderung durch eine unbekannte Flüssigkeit feststellen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.