Seniorin schwer verletzt

Nr. 0852

In Karow wurde heute Vormittag eine 88-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 67 Jahre alter Mann mit seinem Seat gegen 9.30 Uhr die Achillesstraße in westliche Richtung. Als der Fahrer an der Kreuzung nach links in die Bucher Chaussee abbog, erfasste er die Fußgängerin, die die Fahrbahn der Bucher Chaussee bei grün überquerte. Die Seniorin stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht und wird intensivmedizinisch behandelt.