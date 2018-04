Gefährliche Körperverletzung, Flucht und Verkehrsunfall

Nr. 0834

Heute früh gerieten drei Männer vor einer Bar in Schöneberg in Streit, in dessen Verlauf ein 19-Jähriger verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge soll es gegen 3 Uhr zu der Auseinandersetzung in der Hauptstraße gekommen sein. Hierbei soll der 19-Jährige von zwei Männern, 21 und 24 Jahre alt, mit einem Glas ins Gesicht geschlagen worden sein. Dadurch erlitt der junge Mann Schnittverletzungen im Gesicht, die ambulant in einer Klinik behandelt wurden. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zunächst mit einem Auto in Richtung A103. Beamte des Abschnitts 42 nahmen die Verfolgung auf. Diese endete, als die Tatverdächtigen mit ihrem Renault an das Brückengitter der Friedrich-Gerlach-Brücke prallten. Beide kamen anschließend zur stationären Behandlung in eine Klinik.