Mann bei Raubüberfall schwer verletzt

Nr. 0833

Schwer verletzt wurde in der vergangenen Nacht ein Mann bei einem Raubüberfall in Hellersdorf. Aussagen zufolge war der 24-Jährige gegen 1 Uhr auf der Hellersdorfer Promenade unterwegs und blieb stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden. Hierbei sprach ihn plötzlich ein Unbekannter an, soll ihn mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. In dessen Nähe standen zwei weitere Männer. Der Bedrohte lehnte die Herausgabe ab, worauf ihm der Räuber mit der Schusswaffe gegen den Kopf schlug. Mit Verletzungen des Kopfes ging der Überfallene zu Boden und die Täter flüchteten ohne Beute unerkannt in Richtung Quedlinburger Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ermittlungen führt ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 6.