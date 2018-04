Taxifahrer beraubt - Festnahmen

Nr. 0826

Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Räuber in Wilmersdorf fest. Gegen 0.15 Uhr überfielen zwei Männer einen Taxifahrer in der Nikolsburger Straße. Zuvor waren sie am Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße in das Taxi des 57-Jährigen gestiegen, um sich zu der Anschrift fahren zu lassen. Am Halteort kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst zu einem Zahlungsstreit und einer des Räuberduos würgte den Fahrer von hinten. Anschließend raubten sie ihm Handy und Portemonnaie und flüchteten damit. Alarmierte Polizisten nahmen die Straftat am Tatort auf, als erneut ein Taxi vor Ort hielt, aus welchem die mutmaßlichen Täter stiegen. Die Beamten nahmen die beiden Männer im Alter von 53 und 25 Jahren, Vater und Sohn, fest. Das geraubte Handy hatte der Sohn noch bei sich. Beide wurden der Kriminalpolizei der Direktion 2 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.