Seitenscheibe eines Einsatzwagens beschädigt - Festnahme

Nr. 0813

Bei einem Polizeieinsatz gestern Abend in Charlottenburg nahmen Polizisten einen 26-Jährigen fest. Dieser hatte gegen 21.30 Uhr am Kurfürstendamm die Besatzung eines Einsatzwagens angesprochen und um eine Zigarette gebeten. Als ihm diese verneint wurde, entfernte er sich zunächst. Als er erneut an die Beifahrerseite herantrat, schlug er mit einem Pflasterstein mehrmals gegen die Seitenscheibe, so dass diese beschädigt aber nicht durchschlagen wurde. Die auf dem Beifahrersitz befindliche Polizeibeamtin blieb unverletzt. Ihr Kollege nahm den alkoholisierten Mann fest, der heftigen Widerstand leistete. Der 26-Jährige wurde anschließend dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 überstellt. Es wurden Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt, die Ermittlungen dauern an.