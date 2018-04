Einbruch in Bank

Nr. 0811

Mehrere Unbekannte drangen heute früh in den Tresorraum einer Bank in Neukölln ein. Kurz nach Geschäftseröffnung der Filiale in der Hermannstraße gegen 9 Uhr traf eine Angestellte in den Kellerräumen der Bank auf die Einbrecher. Ersten Ermittlungen und Befragungen zufolge wurde sie von diesen bedroht und gezwungen, den Tresor zu öffnen. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei gelang den Tätern die Flucht mit ihrer Beute.

Wie hoch diese Beute war und wie die Täter in die Bank gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes führt.

Die Bankmitarbeiterin erlitt einen Schock und wurde in eine Klinik gebracht.