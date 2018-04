Tatverdächtige nach Körperverletzung auf U-Bahnhof gesucht

Nr. 0808

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe bei der Fahndung nach drei bislang Unbekannten.

Nach ersten Ermittlungen und Angaben von zwei Geschädigten war es am 30. September 2017 gegen 2.20 Uhr auf dem U-Bahnhof Hermannplatz in Neukölln zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Männern gekommen. Demnach wurden die beiden im Alter von 21 und 46 Jahren beim Betreten der U-Bahn in Richtung Wittenau auf einen Übergriff auf einen Mann in dem Waggon aufmerksam und hätten ihm helfen wollen.