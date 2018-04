Kontoeröffnung mit gefälschtem Ausweis scheiterte – Festnahme

Nr. 0807

Gestern Nachmittag nahmen Polizisten einen Mann nach einem versuchten Kontoeröffnungsbetrug in Moabit vorläufig fest. Bisherigen Ermittlungen zufolge erschien der 19-Jährige in Begleitung eines Mannes gegen 15.40 Uhr in einer Bank in der Turmstraße, legte einen Ausweis sowie eine Meldebescheinigung vor und wollte ein Konto eröffnen. Der Begleiter, der zunächst übersetzte, verließ dann die Bank und kehrte nicht mehr zurück. Dies kam der Bankangestellten und einem Kollegen komisch vor, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Beamte stellten fest, dass der Ausweis sowie die Meldebescheinigung gefälscht waren, beschlagnahmten beides und nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden Polizisten seinen richtigen, echten Ausweis. Der Festgenommene wurde zur Gefangenensammelstelle gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung für ein Betrugskommissariat beim Landeskriminalamt Berlin eingeliefert.